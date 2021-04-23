Emniyet Genel Müdürlüğü: "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet...
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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet...

Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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