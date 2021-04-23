THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'E KIRMIZI BÜLTEN
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THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'E KIRMIZI BÜLTEN

THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'E KIRMIZI BÜLTEN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkarıldı.

 THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.Açıklamada, "Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum
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