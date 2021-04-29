'Thodex'in firari sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Thodex'in firari sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı

'Thodex'in firari sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan 3 şüpheli serbest bırakılırken, firari kurucu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

FARUK FATİH ÖZER'İN KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

"ŞİRKETİN GİZLİ YÖNETİCİSİ..."

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Güven Özer'in Koineks Teknoloji A.Ş. ile resmi bir bağı olmamasına rağmen şirketin işleyişinde aktif rol aldığı, şahsın şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlar olduğu, Güven Özer'in yurt içi kripto para borsasındaki hesaplarında toplamda yaklaşık 23 milyon lira para giriş işlemlerinin tespit edildiğini belirtti. Güven Özer'in kripto para hesaplarından banka hesaplarına 10 milyon tutarında para transfer işleminin yapıldığı, bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex'e 6 bin 717 TL para transfer işleminin yapıldığını kaydetti.

"HABERDAR OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkeme, söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer'in kullandığını beyan etse de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, zira bir kimsenin bu kadar yüklü miktarlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağını gerekçe göstererek tutuklanmasına hükmetti.

ŞİRKETİN MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDE AKTİF ROL ALMIŞ

Hakimlik, şüpheli Serap Özer'in ise şirketin muhasebe ve finans işlerinde aktif rol aldığı yönünde beyanlar olduğunu, yurt dışı kripto para borsasındaki hesabında 2018-2021 yılları arasında 125 milyon 560 bin TL değerinde kripto para giriş işlemlerinin tespit edildiğini, şirketle hiçbir bağı olmadığını iddia eden bir kişinin hesabında bu denli yüksek bir meblağda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, 7 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı, imza atma ve 30 bin TL güvence bedeli ödeme şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bıraktı.

62 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş
Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Thodex'in firari sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:47:10. #1.14#

title