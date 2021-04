'Thodex'in firari sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı

'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlanan 3 şüpheli serbest bırakılırken, firari kurucu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.

FARUK FATİH ÖZER'İN KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

"ŞİRKETİN GİZLİ YÖNETİCİSİ..."

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Güven Özer'in Koineks Teknoloji A.Ş. ile resmi bir bağı olmamasına rağmen şirketin işleyişinde aktif rol aldığı, şahsın şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlar olduğu, Güven Özer'in yurt içi kripto para borsasındaki hesaplarında toplamda yaklaşık 23 milyon lira para giriş işlemlerinin tespit edildiğini belirtti. Güven Özer'in kripto para hesaplarından banka hesaplarına 10 milyon tutarında para transfer işleminin yapıldığı, bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex'e 6 bin 717 TL para transfer işleminin yapıldığını kaydetti.

"HABERDAR OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkeme, söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer'in kullandığını beyan etse de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, zira bir kimsenin bu kadar yüklü miktarlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağını gerekçe göstererek tutuklanmasına hükmetti.

ŞİRKETİN MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDE AKTİF ROL ALMIŞ

Hakimlik, şüpheli Serap Özer'in ise şirketin muhasebe ve finans işlerinde aktif rol aldığı yönünde beyanlar olduğunu, yurt dışı kripto para borsasındaki hesabında 2018-2021 yılları arasında 125 milyon 560 bin TL değerinde kripto para giriş işlemlerinin tespit edildiğini, şirketle hiçbir bağı olmadığını iddia eden bir kişinin hesabında bu denli yüksek bir meblağda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, 7 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı, imza atma ve 30 bin TL güvence bedeli ödeme şeklinde adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bıraktı.

62 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

