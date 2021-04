'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

'Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR