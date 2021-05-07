Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi
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Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Özer 20 Nisan'da Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Söz konusu otelin başkent Tiran'da olduğu ifade edilirken, Özer'in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Nisan'da Thodex hakkında soruşturma başlatmıştı.

-İHA-

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Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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