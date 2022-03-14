THODEX'İN FİRARİ CEO'SU ÖZER'İN AVUKATI: TÜM MAĞDURLARIN ZARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE GİDERMEK İSTİYORUZ

? KRİPTO para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, mağdurların zararlarını 2 hafta içerisinde gidermek istediklerini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, "MASAK raporlarını bekliyorduk, MASAK raporları geldi. MASAK raporları kapsamında da zararları gidermeye başladık" dedi.

373 MAĞDURUN ZARARINI GİDERDİK

Avukat Erarslan, "Biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır. Risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda da sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkil de bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden de mağdurların zararının karşılanması gerektiğini başından beri bu şekilde uzlaşmaya vardık fakat MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları doğrultusunda da yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 tane mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekontlar tarafımdan vekaleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2 HAFTA İÇERİSİNDE BÜTÜN ZARARLARI GİDERMEK İSTİYORUZ?

Erarslan, şöyle devam etti:

"Zararları olan, zararı olduğunu ve mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor, soruşturma da gizli olduğu için daha fazla da bilgi veremiyorum yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var, biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde sıra sıra zararlar giderilmeye başlanacak"