Thodex'in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
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Thodex'in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Thodex'in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

Kripto para borsası Thodex'e ilişlin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Savcılığın talebi reddedildi

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de talebi reddetti.

(Gamze Erdemir/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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