'Thodex'in banka hesabında bulunan 16 milyon lira paraya ve 3 aracına haciz konuldu

Thodex mağduru bir vatandaş, avukatı aracılığıyla şirketin banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon değerindeki paraya ve şirkete ait 3 araca haciz koydurdu.

Thodex mağduru bir vatandaş, avukatı aracılığıyla şirketin banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon değerindeki paraya ve şirkete ait 3 araca haciz koydurdu. Mağdur avukatı Berke Kaşıkaralar, "Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut. Bu mevduata haciz işlemi uyguladık. Ancak bizden önce gelen 120 kişi olması nedeniyle dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" diye konuştu.

Kripto para borsası Thodex mağduru A.Ş.H. isimli bir vatandaş, avukatı Berke Kaşıkaralar aracılığıyla Anadolu 18. İcra Dairesi'ne başvurarak icra takibi talebinde bulundu. Talebe ilişkin tensip zaptı hazırlayan Anadolu 18. İcra Dairesi, şirkete ait 3 araca haciz konulması talebini kabul etti. Daire, 'Thodex' şirketinin farklı bankada bulunan hesaplarına haciz konulması için haciz müzekkeresi gönderilmesi talebinin de kabulüne karar verdi.

Banka hesabında yaklaşık 16 milyon lira bulundu

Bankalardan birinden gelen cevap yazısında, şirkete ait hesaplarda toplamda 15 milyon 945 bin 351 TL ile 16 Euro bulunduğu kaydedildi. Söz konusu meblağlar üzerinde daha önceden Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tedbir ve haciz kararı verildiği, söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere bu meblağlar üzerine haciz şerhi işlendiği belirtildi.

"Önümüzde 120 kişinin olması nedeniyle dosyamızı tahsil edemiyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar, "Müvekkilimizin talebi üzerine Koineks Anonim Şirketi'ne karşı olarak Anadolu İcra Müdürlüğü'nde bir icra takibi başlattık. Şirket 7 günlük itiraz süresi içerisinde herhangi bir itirazda bulunmadı. Bu nedenle dosya kesinleşti. Akabinde haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından taşınmaza haciz koyamadık. ve haciz ihbarnamesini ilgili bankalara gönderdik. İlgili bankalardan gelen cevaba göre, Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut. Bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" dedi.

Müvekkilinin ailesiyle birlikte yaklaşık 50 bin lira zararının olduğunu belirten avukat Kaşıkaralar, "Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nin ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir" diye konuştu.

"Alacaklı olarak sıraya girmeleri zorunlu"

Alacağı olan mağdurların iki farklı yol izleyebileceğini aktaran avukat, "Cezai yaptırım talebinde bulunabilirler. Hukuksal olarak tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya da icra takibine başvurarak alacaklarını tahsil edebilirler. Fakat şirketin şu an hesapları ve kendi mal varlığı envanteri blokeli olduğu için herkesin alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu olup iflasa devredildikten sonra alacaklarını tahsil etme şansları doğacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı