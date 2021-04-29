Thodex'in 6 şüphelisinin tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
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Thodex'in 6 şüphelisinin tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Thodex'in 6 şüphelisinin tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edilmişti.

Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edilmişti. Mahkeme, itirazı reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alınan 62 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

34 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 22'si adli kontrol istemiyle, 6'sı ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama taleplerini reddederek, 28 kişiyi yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklamaya sevk edilen ve haklarında adli kontrol kararı verilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti. Talebi değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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