Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
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Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

Kripto para borsası 'Thodex' soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. Şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

34 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 22'si adli kontrol istemiyle, 6'sı ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama taleplerini reddederek, 28 kişiyi yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Tutuklanmamalarına itiraz: 'Yakalama emri çıkarılsın'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklamaya sevk edilen ve haklarında adli kontrol kararı verilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

(Gamze Erdemir/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
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