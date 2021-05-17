Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı
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Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy'deki yönetim ofisine geldi.

Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı

İSTANBUL - Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy'deki yönetim ofisine geldi. Şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex'in Kadıköy Göztepe'deki yönetim binasına geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı
Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı
Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı
Thodex'in 3 lüks aracına haciz kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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