THODEX battı mı? THODEX neden açılmıyor? Son dakika THODEX'ten açıklama geldi...

THODEX battı mı? THODEX neden açılmıyor? Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan ve yatırımcılara Dogecoin dağıtarak adını duyuran THODEX battı mı sorusuna yanıt aranıyor. THODEX kullanıcıları bugün bir sürprizle karşılaştı. Kullanıcılar hesaplarına hiçbir şekilde erişim yapamıyor. Kripto para yatırımcıları siteye girişte uyarıyla karşılaşıyor. Peki THODEX neden açılmıyor? Son dakika THODEX'ten açıklama geldi...

Türk kripto para borsalarında olan THODEX'te son dakika... On binlerce kullanıcısı olan THODEX'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, THODEX giriş yapmaya çalıştıkları sırada"THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek." şeklinde bir uyarı ile karşı karşıya kalıyor. Saatler geçmesine rağmen sitenin açılmaması nedeniyle sosyal medyada da THODEX battı iddiaları kullanıcılar paylaşılmaya başlandı. THODEX neden açmıyor ve giriş yapılmıyor konusu ise en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, THODEX neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? THODEX'deki sorunla ilgili olarak şirketten son dakika açıklaması geldi.

THODEX'TEN İLK AÇIKLAMA AÇIKLAMA!

Türkiye'nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz.

Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır.

THODEX NE ZAMAN AÇILACAK?

Siteye girişte şu şekilde bir uyarıyla karşılaşılıyor:

THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek. Bakım çalışması yaklaşık 6 saat sürecek olup, anlayışınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı.

Bunun dışında Borsamızda genel bir sorun yaşanmamaktadır. Tüm işlemler güvenilir ve sorunsuz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızdan ve değerli basın mensuplarından, Borsamız aleyhinde olumsuz algı yaratmaya yönelik mesnetsiz ve maksatlı iddialara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.