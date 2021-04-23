Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in internet sistemlerini kapatması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bütün bunların ardından Özer'in sevgilisi de ortaya çıktı

391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların "cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olduğu belirtiliyor. Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı.

Erol Köse'nin özel haberine göre, Türkiye'yi kripto para piyasasında yaptığı vurgunla soyan Faruk Fatih Özer'in sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Özer'in aşırı kıskançlık nedeniyle sevgilisini bunalttığını öğrenildi.

"ÇOK KISKANÇTI"

Erol Köse'ye açıklama yapan Eslem, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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