THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.
19.02.2020 06:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 06:06
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.
Kaynak: AA