THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli
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THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı.

19.02.2020 06:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 06:06
THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli

İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelde, 'nin politikasını anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: THO tarafından düzenlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası paneli
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