THM Korosu "Atatürk'ü Anma" konser programı düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Atatürk'ü Anma" konser programı icra etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla konser programı düzenlendi.

Konser saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki THM korosu ses sanatçıları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerin yanı sıra çeşitli bölgelerin türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi. İzleyiciler de Türk bayraklarıyla türkü ve şarkılara eşlik etti.

Konseri, çok sayıda müziksever izledi.