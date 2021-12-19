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THKD'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki

THKD'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısını kınadı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısını kınadı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muharrem Sarıkaya'nın çekim öncesi kameraman arkadaşımıza attığı tokattı tüm basın emekçilerine atılmış kabil ediyoruz. Kamera önünde demokrasi, insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığı bu çirkin davranışı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaşanan olayın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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