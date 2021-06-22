THKD'dan İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THKD'dan İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

THKD'dan İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

THKD'den 'Bu son olsun' başlığıyla yapılan açıklamada, "İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın çiftliğindeki yıkımı görüntüleyen meslektaşımız İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların cezalandırılacağı süreçte meslektaşımızın yanında olarak olayın takipçisi olacağız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
THKD'dan İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:15:40. #1.14#

title