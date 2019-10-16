THK'ya kayyum atandı

16.10.2019 15:49

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi.



THK'ya kayyum atanması talebi üzerine açılan dava, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesince görüldü. Davaya THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK Başkanlığı avukatları Ahmet Sungur ve Sabri Hafif katıldı. Avukat Köroğlu, THK Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun yönetimden ayrıldığını belirterek, yönetimin tek başına idare edildiğini söyledi. Köroğlu, kuruma kayyum atanmasını talep etti.



Avukatlar Ahmet Sungur ve Sabri Hafif de kurumun yönetimine kayyum atanması talebinde bulundu. Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, THK Başkanlığına Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Cenap Aşçı'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA