Thk: thk'nın geçmişten gelen 1.4 milyar tl borcu var

27.08.2019 21:26

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Kurumu'nun geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu vardır. Devletinin yardım ve desteği ile yakın geçmişini temizleyen THK, misyonuna uygun kendisine yakışan bir geleceği en kısa zamanda inşa edecektir" denildi.

THK, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türk Hava Kurumu'nun geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcu olduğu vurgulandı. Bugüne kadar geçmişte İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve YÖK gibi kurumların hazırladığı raporların hiçbirinin gereğinin yapılmadığı belirtilerek, "Uluslararası bağımsız denetim kurumunun yaptığı çalışmalar sonucu THK'nın tüm şirketlerinin iflasta olduğu, tüm mallarının hacizli olduğu tespit edilmiş, idari ve adli kovuşturmayı gerektiren onlarca dosya ortaya çıkarılmıştır. THK, bu çerçevede ilgililer hakkında suç duyurularını yapmaya başlamış aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü ve Devlet Denetleme Kurulu'na çağrıda bulunmuştur. Bugüne kadar 20 suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurularının daha da artacağı görülmektedir" denildi.

'THK, KENDİSİNE YAKIŞAN BİR GELECEĞİ EN KISA ZAMANDA İNŞA EDECEKTİR'

THK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"THK'da devam eden geçmişe yönelik soruşturmalara İçişleri müfettişlerinin de dahil olması bizlere güç ve temiz bir THK ideali için umut vermiştir. Bu suç duyurusu şu anki Yönetimin görev süresini kapsamamaktadır. Ayrıca, geçmiş dönemde sorumluluğu olup yargıya sevk edilen eski Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yerine mahkemeden 'kayyum üye' talebinde bulunulmuş, adli yılın başlamasıyla birlikte bu talebin değerlendirilip sonuca bağlanması beklenmektedir. Devletinin yardım ve desteği ile yakın Geçmişini temizleyen THK, misyonuna uygun kendisine yakışan bir geleceği en kısa zamanda inşa edecektir."



Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Kaynak: DHA