THK Şube Saymanı Aktaş fitresini THK'ya bağışlayan vatandaşlara teşekkür etti
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THK Şube Saymanı Aktaş fitresini THK'ya bağışlayan vatandaşlara teşekkür etti

THK Şube Saymanı Aktaş fitresini THK'ya bağışlayan vatandaşlara teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi mahalle ve köy muhtarlıklarına 10 bin fitre zarfı dağıttı.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi mahalle ve köy muhtarlıklarına 10 bin fitre zarfı dağıttı.

THK Şube Saymanı Hasan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, fitre zarflarının köy ve mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti.

Ramazan ayının rahmet, bereket, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının öne çıktığı önemli bir ay olduğunu bildiren Aktaş, "Toplanan fitreler şehit, gazi, ihtiyaç sahibi öğrenciler, burs, hava yangın söndürme araçları ile yangınlara müdahale, hava ambulansları ile hasta ve yaralılara acil müdahale gibi çalışmalarda kullanılıyor. Bu yıl da THK ailesine güvenerek fitresini bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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