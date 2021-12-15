THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor

TÜRK Hava Kurumu (THK) envanterine kayıtlı ve 2019'dan bu yana atıl olan 9 Canadair CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 4'ünün, orman yangınlarında kullanılabilecek şekilde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) bakımı sürüyor. THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında kullanılmadığı için çok tartışılan uçaklardan 1'inin bakımının tamamlandığını söyledi.

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, DHA'ya yaptığı açıklamada, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın eylül ayında istifa etmesinin ardından kurumda hukuki boşluk bulunmadığını söyledi. Kaya, "Biz kayyum olarak 3 kişi atandığımızda mahkemeden kayyum olarak yetki istemiştik. 3 kişi birlikte temsilen yetkili olduğumuz gibi her birimizi de tek tek yetkili eden bir mahkeme kararı oldu. O kapsamda herhangi bir hukuki boşluk yok. Bir kayyum da imzasıyla kurumu temsilen işlemler yapabiliyor. Bu kapsamda biz işlemlere devam ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hava araçlarının kiralanması ihalesine çıktığını belirten Kaya, "Bu yıl 3 Aralık tarihi itibarıyla ihaleye çıktı. Amfibik, ağır-hafif tanker ve büyük tanker uçaklar olarak 3 kategoride ihaleye çıktı. Her 3 kategori için de turbo motor isteniyor; turbo fan ve turboprop. Bizimki ise piston motorlu. VFR uçuşlara izin vermiyor. IFR da istiyor. Bizim uçaklar bu iki özelliği taşımadığı için kendi uçaklarımızla ilgili şu anda teklif veremiyoruz ancak ihale şartnamesinde bu yönde bir değişiklik isteğini iletiyoruz" diye konuştu.