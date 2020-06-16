THK'nin deri satış ihaleleri 22 Haziran'da başlayacak Türk Hava Kurumu (THK) şubeleri tarafından bu yıl Kurban Bayramı'nda toplanacak deri ve bağırsakların satışına ilişkin ihaleler 22 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Türk Hava Kurumu (THK) şubeleri tarafından bu yıl Kurban Bayramı'nda toplanacak deri ve bağırsakların satışına ilişkin ihaleler 22 Haziran'dan itibaren başlayacak. THK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Kurban Bayramı'nda toplanacak deri ve bağırsakların satışına ilişkin ihaleler kurumun 21 şubesinde belirlenen tarihlerde yapılacak. 22 Haziran ve 3 Temmuz arasında farklı günlerde gerçekleştirilecek ihalelere iştirak edecek firmalar, şartnamede belirtilen belgeleri ihale gün ve saatine kadar katılacakları bölgenin ihale komisyonuna teslim edebilecek. İhale şartnamesi, söz konusu şubelerden veya www.thk.org.tr adresinin "ihaleler" kısmından alınabilecek. Kaynak: AA