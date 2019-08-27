"THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"

27.08.2019 16:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen "105. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı" sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden devlet büyüklerine yüksek meblağlı özel hediyeler alındığı" iddiasına ilişkin soru üzerine Soylu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman'ın konu hakkında açıklama yaptığını hatırlattı.

Açıklamada şehri dönem dönem ziyaret eden heyetlere yönelik harcamaların yer aldığını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Herkes açık verebilir, bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çünkü çok cepheyle mücadele ediyoruz. Ucuz işlere eğer paçayı kaptırırsak Allah muhafaza bu millet bize bunun hesabını sadece bu dünyada değil, öteki dünyada da sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef sadece 'Kara çal belki de izi kalır' kabilinde yapılan işlerdir. Benimle ve bütün arkadaşlarımla alakalı da bu böyledir. Onun için kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı da söz konusu değildir ama buna rağmen sadece bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum."

"Belediyeyi hiç ziyaret etmedim"

Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesini hiç ziyaret etmediğini, sadece bir iftar yemeğine katıldığını ve gençlik merkezine gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hiç Mardin Büyükşehir Belediyesine gitmedim ama birtakım bu tip meseleleri söz konusu olabilir. Zaten bunların hepsi hem Sayıştay denetimlerinden hem teftişlerden hem de mali denetimlerden geçmektedirler. Böyle bir şeye imkan vermek de doğal olarak mümkün değil. Devlet böyle bir şeye de imkan sağlamaz, vermez, denetimi de böyle bir şeye imkan sağlamaz. Anladığım kadarıyla bu tip karşılamaların bir karşılığı olarak orada devlet büyükleri geldiği zaman da ona yönelik yaptırılmış bir bütçelemedir diye düşünüyorum."

"THK girdaba girmiş meseledir"

Bir gazetecinin Türk Hava Kurumu (THK) ile Türk Kızılayın eski yöneticileri hakkında bazı usulsüzlüklerle alakalı suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatması üzerine Soylu, "Türk Hava Kurumu meselesi maalesef bir girdaba girmiş meseledir." dedi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce binlerce derneğin denetim ve teftişinin yapılmasının zorunlu olduğuna işaret eden Soylu, gelen ihbar ve şikayetlere hem illerdeki birimlerin hem de merkezi yönetimin seyirci kalmadığını vurguladı.

Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl yapılan denetimlerden kaçının mahkemelere suç duyurusu olarak verildiğini bir basın bülteniyle açıkladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle kamu yararı olan hem Türk Hava Kurumu hem de Kızılay ile ilgili. Kızılayın 2005-2008-2009, eski döneme yönelik olarak. Fakat Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. Burada bir değerlendirme yapmak isterim. 26 Haziran itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır. Yöneticileri vardı. Bunların 9'u istifa etti ve geri kalanların da hukuken burayı yönetme kabiliyeti söz konusu değildir, düşmüş durumda duruyor. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık. Bu denetimler devam eder. Bu denetimler devam ettiği andan itibaren kendine ait bir serencamı, süreci vardır. Bu süreç içerisinde zamanında yapılmıştır."

Süleyman Soylu, THK'ye yönelik soruşturmanın İzmir'de meydana gelen yangınla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soruya, "Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var ama burada zaten bir yönetimsel problem var." yanıtını verdi.

Kaynak: AA