15.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:02

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK'nin hizmetlerini sürdüreceğini belirterek, "Biz bu kurumu tasfiye etmek için gelmedik, THK'yi finansal zorlukların içinden çıkaracağız." dedi.

Kurumun 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla THK Üniversitesi Etimesgut Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Aşcı, burada yaptığı konuşmada, THK'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük vizyonuyla kurulduğunu söyledi. THK'nin kurucuları arasında askerler, milletvekilleri ve tüccarların da bulunduğunu dile getiren Aşcı, şunları kaydetti:

"THK, ülkesine büyük hizmetler yapmış, bunları devam ettireceğiz. Biz bu kurumu tasfiye etmek için gelmedik, THK'yi finansal zorlukların içinden çıkaracağız. Üniversitesini daha ileri taşıyacağız. Kayyum heyetinin üniversiteyi kapatacağına, şirketleri tasfiye edeceğine dair iddialar duyuyoruz. Böyle bir şey yok. 95'inci yaşını kutladığımız Kurum, kuruluş amacına uygun, çekişmelerden, rant kaygısından uzak, bilime ve ülkesine hizmetlerine devam edecek."

"Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" sergisi

THK'nin 95. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" sergisi ve model uçak gösterisi düzenlendi.

Organizasyona, THK kayyum heyeti üyeleri ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da katıldı.

Kaynak: AA