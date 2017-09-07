Thk, Milas'ta 10 Bin Deri Topladı

Türk Hava Kurumu Milas Şubesi, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kurban derisi topladı.



Türk Hava Kurumu(THK) Milas Şubesi, Kurban Bayramı süresince Milas merkezi ve kırsal mahallelerden yaklaşık 10 bin kurban derisi topladı. 40 yıldır THK Milas Şube Başkanı olarak görev yapan 91 yaşındaki Ahmet Faik Demirkol tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 6 bin koyun, 4 bin keçi derisi toplandığı belirtildi. Büyükbaş hayvan derisinin ise 145 olduğunu aktaran Demirkol, THK'nın bu yıl da fitre, zekat ve kurban derisi toplamada ön planda olduğunu söyledi. Demirkol sözlerine, "Türk Hava Kurumu Milas Şubesi olarak yürüttüğümüz deri toplama çalışmaları kapsamında bize yardımda bulunan kurum ve kuruluşlara, mahalle muhtarlarına ve özellikle Milas halkına teşekkür ederiz." dedi. Toplanan derilerin satışının da gerçekleştirileceğini kaydeden Demirkol, toplanan derilerden elde edilen gelirin havacılık çalışmalarına, Türk Hava Kurumuna, kurslarına ve Türk Hava Kurumuna ait 3 üniversitede kullanılacağının altını çizdi. - MUĞLA