THK Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Türk Hava Kurumu (THK) Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi.
KOZAN, ADANA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi.
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, şube yönetim kurulunun görevden ayrılması üzerine tüzükte belirtilen faaliyetlerini yürütmek üzere şube başkanı olarak eğitimci Mutlu Canbolat'ı atadı.
Canbolat'ın yönetim kurulunda Şerif Köşeli, Reşit Cömert, Şeref Işık ve Yeşim Duran yer aldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel