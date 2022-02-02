THK Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi - Haberler
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THK Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi

AA, Fatih Azgın - Güncel
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THK Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi

Türk Hava Kurumu (THK) Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kozan Şube Başkanlığına Mutlu Canbolat getirildi.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, şube yönetim kurulunun görevden ayrılması üzerine tüzükte belirtilen faaliyetlerini yürütmek üzere şube başkanı olarak eğitimci Mutlu Canbolat'ı atadı.

Canbolat'ın yönetim kurulunda Şerif Köşeli, Reşit Cömert, Şeref Işık ve Yeşim Duran yer aldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Kozan, Thk, Güncel, Haber

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