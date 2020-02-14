THK Kdz. Ereğli'de 95. Yılını kutladı

14.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:39

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şubesi tarafından THK'nın 95. Kuruluş yılı düzenlenen törenle kutlandı.



Kdz. Ereğli ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan THK Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, THK'nın kuruluş amacı ve Ereğli ilçesinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hasçelik konuşmasında şu sözlere yer verdi; "95. Yıl önce bugün; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925 tarihinde Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulan ve 10 yıl sonra ismi Türk Hava Kurumu olarak değiştirilmiştir. Türk Hava Kurumu Yüce Türk Milleti'nin desteğiyle büyümüş, ilerlemiş ve yurt genelinde 430'a yakın şube ağı ile havacılığa ve insanlığa büyük hizmetleri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kurumumuz tüm Türkiye' de, hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşları 11 ile 22 arasında değişen gençlerimizi, "Genç Kanatlar Topluluğu" adı altında bir araya getirerek, bu gençlerimizin havacılık alanında olması gereken en yüksek noktaya ulaşması için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Yurdumuzun değişik köşelerinde bulunan Havacılık eğitim merkezlerinde Model Uçak, Yamaç Paraşütü, Serbest Paraşüt, Mikrolayt, Yelken Kanat, Planör gibi tamamen ücretsiz havacılık kursları vermekte olup, geleceğin havacılarını yetiştirmeye devam etmektedir. Türk Hava Kurumu Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın emrinde yıllardan bu yana yangın söndürme uçakları ile ülkemiz ormanlarının korunmasında aktif görev almaktadır. Geleceğimizin teminatı Türk gençliğidir. Kişiler gelip geçicidir ama kurumlar kalıcıdır. Türk Hava Kurumu sonsuza dek yaşayacaktır ve yaşatılacaktır. Dünya değişiyor, ülkemiz gelişiyor, hayaller yavaş yavaş gerçek oluyor. Gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın, Türk Hava Kurumu nu izlemeye devam edin. Artık, Türk Hava Kurumu'nu anlayabilecek ve anlatacak düzeyde olan sadece Ülkemiz ve Milletimiz çıkarları doğrultusunda çalışacak bizler Türk gençliğine ulaşmaya söz veriyoruz. İlçemiz THK Şube Başkanlığımızca 2019 yılında Ramazan ayında 35 bin TL fitre zekat geliri elde edilmiştir. 2019 yılı kurban Bayramında Şubemizce 12 bin TL'lik kurban derisi toplanmış olup THK genel merkezine gönderilmiştir. 5,6,7 Temmuz/2019 yılında Kdz. Ereğli Belediyesince düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivalinde THK Genel Merkezimizden gösteri için uçan balon, yamaç paraşütü getirilerek şubemizin tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu gösteri ilçe halkının yoğun ilgisini ve beğenisini kazanarak takdir toplamıştır. 29 Ekim 2019 Cumhuriyet bayramında model uçağımız ile tören geçişinde yürüyüş yapılarak şubemizin tanıtım etkinliklerinde bulunulmuştur. Ayrıca Şubemize destek olan Gökhan Özer ve Mehmet Azaklıoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 11 Kasım 2019 yılında Türkiye genelinde düzenlenen "11 milyon Fidan Dikimi" etkinliğinde THK Kdz. Şube Başkanlığı olarak fidan dikiminde bulunulmuştur. 24 Kasım 2019 yılında öğretmenler gününde Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi Festivalinde Şubemiz stant açarak 150 kilo hamsi ekmek arası ile birlikte en az 350 kişiye dağıtılmıştır. Bu etkinlik ve çalışmalarımızda bize destek olan kurum ve kuruluşlarımız, STK ve Mahalle ve Köy muhtarlarımızın destekleri ile iyi bir çalışma yapılmıştır. Bunu daha da iyi olacağına inancımız tamdır. Bizlerin her zaman yanımızda olan bizlere desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na, Kdz. Ereğli Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a, belde belediye başkanlarımıza, Karadeniz Bölge Komutanlığına, Erdemir Genel Müdürlüğüne, STK Başkanlarına, Köy ve Mahalle muhtarlarımıza, değerli basınımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. THK'nın 95. Kuruluş yıl dönümünü kutlar saygılarımı sunarım" dedi.



Tören yapılan konuşmanın ardından sona erdi. THK Yöneticileri törenin ardından Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA