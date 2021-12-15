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THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi

THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bugünkü kararıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK Kayyum Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bu kararın ardından toplanan Kayyum Heyeti, Başkanlığa Abdullah Kaya'yı seçti.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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