THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk ibadet", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğraflarını tercih eden Aşçı, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aşcı, AA muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal