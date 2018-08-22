Thk İslahiye Şubesi 2 Bin 822 Deri Topladı

Türk Hava Kurumu (THK) İslahiye Şubesinin, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde 92'si büyükbaş olmak üzere 2 bin 822 kurban deri bağışı topladığı bildirildi.

THK İslahiye Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, THK olarak yapılan iki günlük bağış toplama çalışmasında 2 bin 250 koyun, 480 keçi, 92 sığır derisi ile 50 bağırsak toplandı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde 10 araç görev yapan 20 kişilik ekip, toplanan derileri tuzlanmasının ardından ilgili firmaya teslim edecek.