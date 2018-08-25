Thk, Hayrabolu'da Bin 971 Kurban Derisi Topladı

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanlığı, ilçede Kurban Bayramı süresince bin 971 deri topladı.



THK Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı boyunca çok titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Hayrabolu merkez ve mahallelerinde bin 827 koyun, 118 sığır ve 26 keçi derisi toplandığını ifade eden Özgür, "Aydınevler Mahallesi'nde deri toplama merkezi kurduk. Geçen yıla oranla koyun ve sığır derilerinde artış sağlanmıştır." dedi.