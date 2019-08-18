THK Havza Şube Başkanı Gültekin'den teşekkür

18.08.2019 10:12

Türk Hava Kurumu (THK) Havza Şube Başkanı İzzet Gültekin, kurban dersi bağışında bulunan Havzalılara teşekkür etti.

Gültekin yaptığı açıklamada, Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan THK'nin kurulduğu günden bu yana ülkenin hizmetinde olduğunu, deri bağışları sayesinde sivil ve askeri havacılık alanında önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kurban Bayramı'nda deri toplama konusunda Havzalılardan ve Havza Belediyesinden destek gördüklerini söyleyen Gültekin, şunları dile getirdi:

"Kurumumuza göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nda, şubemizce yürüttüğümüz kurban derisi toplama faaliyetini halkımızın yapmış olduğu deri bağışlarıyla kazasız belasız tamamladık. Allah yapmış olduğunuz bağışlarınızı kabul etsin. Deri toplama faaliyetinde yardımcı olan halkımıza, araçları tahsis eden Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e, muhtarlarımıza, çalışan ekibimize ve şubemiz üyelerimize yönetim ve denetleme kurulundaki arkadaşlarım adına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA