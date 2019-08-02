THK, Devlet Denetleme Kurulu'na başvurdu

TÜRK Hava Kurumu (THK), kurumun geçmiş dönemlerin incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu ve Türk Milleti'ne emanet ettiği önemli bir değer olduğu vurgulandı. Kurumun geçmişten gelen derin ve ciddi hukuki ve mali sıkıntıları aşmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, THK'nın denetlenmesi, geçmişten günümüze durum tespiti ve geleceğe yönelik yönlendirmelerin yapılması amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Bir başka anlatımla THK, geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuzlukların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etmiştir. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeleri, geçmişte yaşanan sorunların olumsuz sonuçlarını gidermeye, kurumun yeni bir başlangıç yapmasına fırsat verecektir" denildi.

Açıklamada, kurumun böylece 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, yepyeni bir başlangıç yapabileceği aktarıldı.



ANKARA,

Kaynak: DHA