THK'den taşınmaz satışı
Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Kütahya'nın Merkez ilçesindeki taşınmazını "kapalı teklif açık artırma usulü" ile satacak.
03.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:44
Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Kütahya'nın Merkez ilçesindeki taşınmazını "kapalı teklif açık artırma usulü" ile satacak.
THK'nin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti THK'ye ait Kütahya'nın merkez ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bahçeli kargir binanın satışı, 5 Mayıs tarihinde saat 14.30'da Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.
İstekliler, ihale şartnamesini 250 lira karşılığında THK Genel Başkanlığı Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya THK Kütahya Şube Başkanlığından temin edebilecek.
Kaynak: AA