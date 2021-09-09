THK'dan kurban derisi için teşekkür

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şubesi tarafından, 2021 yılında kurban derisi toplanmasında destek olan kişilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şubesi tarafından, 2021 yılında kurban derisi toplanmasında destek olan kişilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz.Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 2021 yılında kurban derisi toplanmasında destek olan Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Haluk Okur, Selma Açıkgöz, Mehmet Tayyar Mendeş ve Bölücek Mahalle Muhtarı İsmail Şaman'a desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi. Başkan Hasçelik, kurumlarına yapılan destekler için emeği geçenlere teşekkür ederken çalışmaların devam ettiğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı