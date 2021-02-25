THK bazı taşınmazlarını satacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

THK bazı taşınmazlarını satacak

25.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:42
THK bazı taşınmazlarını satacak

Türk Hava Kurumu (THK), Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

Türk Hava Kurumu (THK), Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

THK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.

Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak.

İhaleler, "www.winvestate.com" adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THK bazı taşınmazlarını satacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 09:42:35. #1.16#
title