THK Başkanı Yelken'den fitre ve zekat açıklaması
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THK Başkanı Yelken'den fitre ve zekat açıklaması

Türk Hava Kurumu (THK) Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Yelken, yasaların verdiği yetki doğrultusunda 2020 yılında fitre ve zekat toplama faaliyetini yürüteceklerini söyledi.

THK Başkanı Yelken'den fitre ve zekat açıklaması
14.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:23

Türk Hava Kurumu (THK) Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Yelken, yasaların verdiği yetki doğrultusunda 2020 yılında fitre ve zekat toplama faaliyetini yürüteceklerini söyledi.

THK Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından fitre ve zekat toplanılacağını söyleyen Başkan Mehmet Yelken, THK'nın önemli gelir kaynaklarından biri olan fitre ve zekat faaliyeti ile ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında alınan Ankara Valiliği makamı oluru ile 2020 yılında fitre ve zekat toplayacaklarını aktardı.

Yelken, "THK, devlet bütçesinden herhangi bir yardım almadan, halkın verdiği kurban derisi, fitre, zekat ve diğer ticari gelirler ile faaliyet sürdürerek her yıl binlerce gence ücretsiz paraşüt, planör, yamaç paraşütü, yelken kanat ve model uçak kursları verdiğini, orman yangınlarına havadan müdahale ederek orman yangınlarının havadan söndürülmesine katkı sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne planör ve uçuş eğitim desteği ile ülkeye ve halka hizmet vermek için hava ambulans helikopteri ile alınarak yaralı ve organ nakli hizmetlerinde aktif rol alıyor.

Türk Hava Yolları ve sivil havacılık sektöründe pilot yetiştirdiğini ve ülkede ilk havacılık üniversitesi THK Üniversitesi'dir. Bu kapsamda, THK yardım toplama faaliyetlerini yasaların kendisine verdiği yetki doğrultusunda önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam edecek. İlçemizdeki muhtarlıklara zarf dağıtımı THK Adıyaman Şube Başkanlığımızca koordine edilecek. Bilindiği gibi Covid-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu süreçte hem inançlarımızdan olan fitre ve zekat bağışlarımızı hem de sizleri koruyarak gerçekleştirelim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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