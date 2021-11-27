THK Bandosu, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü Yılı'nda konser verdi

SAKARYA (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri (THK) Komutanlığı Bandosu ekipleri, Sakarya Zaferi'nin 100'üncü Yıl Dönümünde Ankara'daki vatandaşlara konser verdi.

THK Komutanlığı Bandosu ekipleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü Yıl Dönümünde bir alışveriş merkezinde vatandaşlara konser verdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden şehitlerin ve gazilerin anılmasıyla başlanan konserde, çok sayıda eser ve marş seslendirildi. Ekipler, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlere de yer verirken, vatandaşların konser yoğun ilgi gösterdiği ve eserlere eşlik ettiği görüldü.