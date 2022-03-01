Thievy Bifouma: "Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür" - Haberler

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Thievy Bifouma: "Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Thievy Bifouma:

Bursaspor'un devre arasında transfer ettiği Thievy Bifouma, "Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür.

Bursaspor'un devre arasında transfer ettiği Thievy Bifouma, "Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür. Burada olduğum için mutluyum. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Bursaspor'un devre arasın transfer döneminde kadrosuna kattığı Thievy Bifouma, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, Çin'de kaldığı sürece futboldan uzak kaldığını belirterek, "Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Belli bir süre futbol oynamadım. Zorlu geçiyor böyle dönemler. Ama artık Bursaspor için hazırım" şeklinde konuştu.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

'Zorlu bir süreç geçiriyoruz' diyen Bifouma, "Olumsuz şeyler oldu. Ama şu an buradayız ve Bursaspor'a yardım etmek için her şeyi yapacağım. Bursaspor her zaman büyük bir kulüptür. Spor Toto 1. Lig'de belki ama bu fark etmez. Teknik Direktörümüz de Süper Lig tecrübesi olan iyi bir teknik adam. Bana burada futbol oynama şansı verdi ve ben de burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisi yapacağım" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Futbol, Spor, Haberler

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