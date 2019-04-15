Thhb: İlk Çeyrekte İnşaat Sektöründe Düşük Hareketlilik Görüldü

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) yeni raporu, yılın ilk çeyreğinde inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin "oldukça zor" olacağını ortaya koydu.

THBB'nin yayınladığı Hazır Beton Endeksi 2019 Mart Ayı Raporu'nda bütün endekslerin eşik değerin altında olması inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu ve inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven Endeksi'nin en düşük endeks olması, inşaat sektörüne yönelik tedbirlerin istenilen etkiyi oluşturmakta yetersiz kaldığını, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağına işaret etti.

Rapora göre Faaliyet Endeksi dışında diğer iki endeks değeri, önceki yılın aynı dönemine göre düştü. Bununla birlikte son üç aydır faaliyetteki yavaşlamanın hızı düştükten sonra bu ay Faaliyet Endeksi küçük bir oranda yükseldi.

"Düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeksizin sektörde düzelme oldukça zor olacak"

Rapor sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat ve bağlantılı sektörlerde hareketliliğin düşük olduğunu, özellikle düşük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden sektörde düzelmenin oldukça zor olacağını belirtti. Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomik Programda belirlenen büyüme bandında yoluna devam etmek ve arzu edilen istihdam hacmini yaratmak için inşaat sektörüne ihtiyaç duymaktadır. Ancak yılın ilk göstergeleri, inşaat sektörünün ilk çeyrekte daraldığını ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde konut satışları ilk iki ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 düştü. İpotekli konut satışları da ilk iki ayda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.7 düşerek 15.427 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının yüzde 10'a gerilemesi, mevcut faiz düzeyinin inşaat sektörünü ne derece derinden etkilediğini göstermektedir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA