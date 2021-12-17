THF kurullarının üyeleri belli oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yeni döneminde görev alacak olan Lig Organizasyon Kurulu, Sağlık Kurulu, Veteran Hentbol Kurulu ve Plaj Hentbol Kurulu üyeleri açıklandı.
SAKARYA (İHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yeni döneminde görev alacak olan Lig Organizasyon Kurulu, Sağlık Kurulu, Veteran Hentbol Kurulu ve Plaj Hentbol Kurulu üyeleri açıklandı.
THF'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulunun aldığı karara göre kurullar şu üyelerden oluştu:
Lig Organizasyon Kurulu
1 - Metin Kılıç
2 - Yeşim Sakarya
3 - Esin İlerisoy
4 - Tevfik Özdemir
5 - Ahmet Cevher
6 - Esra Gündar
7 - Gökhan Kaya
8 - Şenay Kabadayı
9 - Burçin Albayrak
10 - Kenan Gür
11 - Mehmetcan Gürbüzsel
12 - Ali Pektaş
13 - Cemre Kılıç
14 - Emine Kılınç
15 - Deniz Durmaz
16 - Erol Sütçü
17 - Ziya Demirtaş
18 - Ayhan Eriş
19 - Ümit Demirbacak
Sağlık Kurulu
1 - Prof. Dr. Mustafa Karahan
2 - Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
3 - Prof. Dr. Bülent Bayraktar
4 - Prof. Dr. Sedat Tolga Aydoğdu
5 - Prof. Dr. Merter Özenci
6 - Prof. Dr. Alper Çıraklı
7 - Doç. Dr. Onur Başçı
8 - Dr. Rüştü Nuran
9 - Dr. Yiğit Cirdi
Veteran Hentbol Kurulu
1 - Ayten Altun
2 - Ahmet Türe
3 - Dr. Hale Aktün Tamer
4 - Demet Topa
5 - Mutluhan Timurçin
6 - Cengiz Felah
7 - Erdal Beşpınar
8 - Müfit Ural
9 - Ayhan Bal
10 - Deniz Gaşgil
11 - Ayten Özel Erkek
12 - Ercan Acar
13 - Şükrü Özhan
14 - Murat Tamer
Plaj Hentbol Kurulu
1 - Burak Tezcan
2 - Güneş Viter
3 - Mustafa Deniz Dindar
4 - Handan Kortak
5 - Korhan Özgül
6 - Nedim Kum
7 - Aslı Güllü - İSTANBUL
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