THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
THF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında anıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 13. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

THF'den yapılan açıklamaya göre, anma törenine THF Başkanı Uğur Kılıç, Başkan Vekili Kenan Gökmen, A Milli Takım Başantrenörü Okan Halay, Yaşar Sevim'in oğlu Tolga Sevim, federasyon yetkilileriyle 18 Yaş Altı Milli Takımı teknik kadrosu ve oyuncuları katıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, yaptığı konuşmada, "Bugün burada bulunan 18 Yaş Altı Milli Takımımız ve bizler, Yaşar hocanın kurmuş olduğu federasyonun mirasçılarıyız. Mirasçıları olarak Hentbol Federasyonu Başkanlık görevini en iyi şekilde yürüteceğim. Milli Takımlardan başlayarak tüm hentbol camiasının da bu mirasa canı gönülden her zaman sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Yaşar hocamızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim'i aramızdan ayrılışının 13. yılında rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Yaşar Sevim, Hentbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title