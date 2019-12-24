Haberler » Spor » THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Spor

THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

24.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:32
THF Başkanı Eyuboğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Soyer'in Eyuboğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyuboğlu, Hentbol A Milli Takımı'nın İzmir'de maç oynaması konusunda gerekli çalışmalara başlandığını ve plaj hentbolunda uluslararası düzeyde büyük bir turnuvanın da İzmir'de düzenlenmesinin gündeme alındığını kaydetti.

İzmir'deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini bildiren Eyuboğlu, Soyer'e milli takım forması hediye etti.

Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu, İzmir'in 2020 yılında bir milli maça ev sahipliği yapmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler