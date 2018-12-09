Theresa May'in Brexit İçin Tek Şansı İkinci Bir Referandum"

– Birleşik Krallık Muhafazakar Partisi üyeleri, Başbakan Theresa May'in Brexit planının büyük bir yenilgiye doğru gittiğini ve May'in tek şansının ikinci bir referandum olabileceğini söylediler.

Avamlar Kamarası'nda 11 Kasım'da oylanacak olan May'in Brexit planının kabul edilmeyeceği ve ikinci bir referandumun doğru olacağı Parti üyelerinin yanında, Kabine Bakanları Observer'a yaptıkları açıklamada, meclis tarihindeki en utanç verici yenilginin önüne geçilmesi için May'in oylamayı ertelemesi çabalarının başarısız olduğunu vurguladılar. İkinci bir Brexit referandumunun, May'in başarılı olabileceği tek yol olduğunu belirten bir kabine bakanı, "May anlaşmasına çok bağlı ve şu an ikinci bir referandum, onun başarıyı elde etmedeki tek şansı olabilir" dedi. Başka bir bakan ise ikinci bir Brexit referandumunu desteklediğini söylerken, "Bu kabinede ikinci bir referandumu destekleyen birçok kişi var" dedi.

Kabine üyelerinden Amber Rudd, May'in planına alternatif bir plan sunabilen ilk kabine bakanı unvanını alırken, bu zor durumdan çıkmanın tek yolunun Norveç stili bir Brexit olacağını söyledi.

The Guardian'ın internet sitesinde yazdığı yazıda Birleşik Krallık Adalet Bakanı David Gauke ise, May'in şu anki planını desteklediğini ve ikinci bir referandum veya Norveç stili Brexit'in işe yaramayacağına dikkat çekti. Gauke, ikinci bir referandumun "başarı getireceğinin garantisi olmadığını ve hatta bölünmeyi sağlamlaştırarak en az bir yıl daha belirsizliğe sebep olacağını" söyledi. - İstanbul