Theresa May'e 'Zihni Bulanık' Diyen Juncker: İngilizce Ana Dilim Değil, Yanlış Oldu

Theresa May'e 'Zihni Bulanık' Diyen Juncker: İngilizce Ana Dilim Değil, Yanlış Oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.

Kaynak: Euronews.com

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