Theresa May'e 'Zihni Bulanık' Diyen Juncker: İngilizce Ana Dilim Değil, Yanlış Oldu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.
Kaynak: Euronews.com