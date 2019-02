Theresa May, Brüksel'de Müzakere Arayışında

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'de temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e gidiyor. May, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada, AB'nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen "backstop" uygulamasında herhangi bir değişiklik kabul etmeyeceğini savunmuştu. Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini ifade etmişti.

İngiltere parlamentosu, Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi durumunda anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul etmişti. Ancak, AB İngiltere'nin yeniden müzakere talebini reddetmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz" açıklamasını yapmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA