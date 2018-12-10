Theresa May: "Brexit Oylaması Ertelendi"

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentodaki Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı. Avrupa Adalet Divanından "İngiltere'nin Brexit'ten vazgeçmesi için geç değil" açıklaması gelince, İngiltere'de Avrupa Birliği'nden kopmak istemeyenler için oylamayı iptal edebilme ümidi doğdu. Bu açıklamanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı. İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası yarın İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını oylayacaktı.

(İHA)