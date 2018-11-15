Theresa May, Brexit Anlaşma Tasarısını Savundu

İngiltere Başbakanı Theresa May, temsilciler meclisinde, Brexit tasarısının beklenenden daha iyi olduğunu belirterek AB'den ayrılma tasarısını savundu.

Kabinesindeki istifalar sonrasında konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılma tasarısını savunarak, "Bize Norveç veya Kanada tipi arasında seçim hakkımız olduğu söylendi. Biz bir ısmarlama anlaşma yapamazdık. Ancak taslak bu ikisinden de daha iyidir. Bize güvenlik konusunda üçüncü bir ülke gibi davranılacağı söylendi. Bu AB'nin herhangi bir ülke ile yaptığı anlaşmadan öte bir şey" dedi.

Therasa May'ın "Bu anlaşma İngiltere'nin 29 Mart'ta pürüzsüz ve düzenli bir şekilde ayrılmasını mümkün kılacak" sözlerini söyleyince milletvekillerinde gülüşmeler oldu.

May, "Bununla birlikte milli menfaatlerin sağlandığı iyi bir Brexit mümkün. Büyük bir kazanım ve başarı sağladık" dedi.

May, "Bir anlaşmanın aleyhine oy vermek bizi tekrar başa döndürecektir. Eğer bir anlaşmayı geride bırakırsak ülkemizi yeniden bir araya getirebiliriz. Hiç anlaşma yapmadan ayrılmayı seçebiliriz. Birlik olup en iyi anlaşma için müzakere etmeyi seçebiliriz" dedi.

Brexit anlaşma taslağını açıklayan May, "Bu anlaşma sınırlarımızı, hukukumuzu ve paramızı kontrol etmemizi sağlayacak, işlerimizi, güvenliğimiz, İngiltere'nin birliğini koruyacak, çoklarının yapılamaz dedikleri şeyleri yapma yolları sağlayacak" dedi.

Theresa May istifalarla ilgili olarak, "Brexit hepimizi zor kararlara almaya zorluyor. Bütün tercihlerde anlaşmayabiliriz. Bütün görüşlere saygı duyuyorum" dedi.

May, "Brexit görüşmeleri milli menfaatlere uygun olarak hareket etmeye gerektiriyor. Ben seçimlerin doğru seçimler olduğuna inanıyorum. Nihai anlaşma yapılınca bunu parlamentonun önüne getireceğim. Milletvekillerinden milli menfaatimizi düşünerek onu desteklemelerini isteyeceğim" dedi. - LONDRA