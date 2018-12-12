Theresa May Berlin'de Merkel ile Yapacağı Toplantı Öncesi Araçta Kilitli Kaldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakereleri için çıktığı Avrupa turunda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Berlin'de düzenlenen toplantıya gelen May'i taşıyan aracın arka kapısı açılmayınca İngiltere Başbakanı bir süre içeride kilitli kaldı.