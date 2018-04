İngiltere Başbakanı Theresa May, "Askeri müdahalenin hem doğru hem de hukuki olduğu konusunda karar verildi" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye operasyonunun ardından basın toplantısı düzenledi. Duma'da gerçekleştirilen saldırıların ardından sağlık merkezlerine varan sivillerin toksit kimyasallara maruz kaldığına şeklinde raporlara ulaşıldığını kaydeden May, "Bunun sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bilgilerimiz var. Suriye rejimi olduğunu biliyoruz. Bir varil bombasının kullanıldığı ve kimyasalların bu şekilde gönderildiği ifade ediliyor. Birçok rapor bir rejim helikopterinin Duma'nın üzerinde uçtuğunu aktarıyor. Herhangi bir şekilde muhaliflerin helikopterleri ya da varilleri yok. Güvenilir kaynaklar Suriyeli yetkililerin Duma'da klor kullandığına dair raporlar sunuyor. Başka hiçbir grup bunu gerçekleştirmiş olamazdı. DEAŞ'ın Duma'da herhangi bir varlığı da söz konusu değil. Saldırı hiç kimseyi şaşırtmadı. Suriye rejiminin bu konuda korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığını biliyoruz" dedi.

"Suriye rejiminin kimyasal silahlar kullanmaya devam ettiği sonucuna ulaştık"

Daha önceki saldırılara değinen May, "Geçen yıl Han Şeyhun'da Suriye rejimi halkına karşı sarin gazı kullanmış ve 100 kişi ölmüş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Analizlerimiz sonucunda Suriye rejiminin kimyasal silahlar kullanmaya devam ettiği sonucuna ulaştık. Buna devam edeceği konusunda da sonuca ulaştık. Bunun durdurulması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için tüm diplomatik kanalları denedik ancak bunların hepsi hem bölgede hem BM'de boşa çıkarıldı. 2013'teki saldırıdan sonra Suriye kimyasal saldırılarını ve programlarını sona erdirme sözü verdi. Rusya da Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne destek olacağını ve tüm kimyasal silahlarını ortadan kaldıracağına garantör oldu. Ancak bu gerçekleştirilmedi" açıklamasını yaptı.

"Bu, rejim değişikliği ile ilgili değildi"

İngiltere Başbakanı May, daha önceki saldırılarda here türlü kanıt olmasına rağmen sorumluların hesap vermesi konusundaki bütün çabalarının BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından boşa çıkarıldığını kaydetti. May, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"2017'nin başından beri bu konuda tam 6 kez veto yetkilerini kullandılar. Daha bu hafta Ruslar bağımsız bir kimyasal saldırı soruşturmasını veto ederek bu saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu bile iddia ettiler. Diplomatik çabaların gelecekte de etkili olmadığını gördük. Diplomatik çabalar gelecekte de sonuca yönelik olmayacaktı. Geçtiğimiz hafta uluslararası ortaklarımızla birlikte kanıtları ortaya koymak için elimizden geleni yaptık ve gelecekte böyle insani felaketleri engellemek için ne yapabileceğimizi görüştük. Perşembe günü Adalet Bakanı, Ulusal Danışma Bakanı ve Savunma Bakanı'ndan son değerlendirmeleri aldık. Onların ifadeleri ve tavsiyeleri sonrasında askeri müdahalenin hem doğru hem de hukuki olduğu konusunda karar verildi. Müttefiklerimizle birlikte insani felaketi durdurmak ve Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltmak ve caydırmak için bu adımı attık. Bu herhangi bir iç savaşa müdahale ya da rejim değişikliği ile ilgili değildi.

"Planlanmış sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmiş bir saldırıydı"

May, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmelerde söylediğim gibi çok net sınırları çizilmiş ve gerginliği tırmandırtmaktan ve sivil kayıpları engellemek için özellikle planlanmış sınırlı hedeflerle gerçekleştirilmiş bir saldırıydı. Kimyasal silah üretim ve depolama tesisleri, Ar-Ge tesisi ve bir askeri komuta merkezini hedef aldık" ifadelerini kullandı.

Suriye halkı için en iyi umudun siyasi çözüm olduğunu kaydeden May, "Suriye rejimi ve onun destekçilerinin insani yardımların ulaşması için ellerinden geleni yapması gerekmektedir. Suriye'deki ve dünyanın diğer kısımlarındaki kimyasal silah saldırılarını engellemek için daha geniş bir diplomatik çabaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

"Başka yol denemek isterdik"

May bir Başbakan için çok zor bir karar verdiğini ifade ederek, "İlk kez silahlı kuvvetlerimizi çatışmaya gönderdim. Her zaman olduğu gibi en büyük profesyonellik ve cesaretle ülkemize hizmet ettiler. Onlara büyük teşekkür borçluyuz. Başka yol denemek isterdik ancak bu olayda başka bir alternatifimiz olmadı. Kimyasal silahların ister Suriye, ister İngiltere sokaklarında ister dünyanın herhangi bir yerinde kullanılmasının normalleşmesine müsaade edemeyiz. Bu saldırı İngiltere'nin çıkarlarını korumak için yapılmıştır" dedi. - LONDRA